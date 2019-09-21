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На болиде Переса заменят коробку передач, он потеряет пять позиций на старте

На болиде Переса заменят коробку передач, он потеряет пять позиций на старте
Авто / Формула-1 0

На болиде пилота «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса заменят коробку передач, сообщает Motorsport. Мексиканец попал в аварию в ходе третьей тренировки Гран-при Сингапура, ударив задней частью болида о стену. Удар оказался достаточно сильным, в итоге на болиде оказалась повреждена коробка передач. поскольку замен внеплановая, это будет стоить Пересу потери пяти позиций на стартовой решётке.

Лучший результат в третьей тренировке показал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Второй показатель — у Льюиса Хэмилтона («Мерседес»), на третьей позиции расположился Себастьян Феттель («Феррари»).

Перес по итогам тренировки остался на 14-й позиции.

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