На болиде Переса заменят коробку передач, он потеряет пять позиций на старте

На болиде пилота «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса заменят коробку передач, сообщает Motorsport. Мексиканец попал в аварию в ходе третьей тренировки Гран-при Сингапура, ударив задней частью болида о стену. Удар оказался достаточно сильным, в итоге на болиде оказалась повреждена коробка передач. поскольку замен внеплановая, это будет стоить Пересу потери пяти позиций на стартовой решётке.



Лучший результат в третьей тренировке показал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Второй показатель — у Льюиса Хэмилтона («Мерседес»), на третьей позиции расположился Себастьян Феттель («Феррари»).



Перес по итогам тренировки остался на 14-й позиции.