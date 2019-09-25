На НТВ пройдёт премьера первого автомобильного шоу талантов

28 сентября в эфир НТВ выйдет первое в мире автомобильное шоу талантов «Россия рулит!», созданное совместно с телеканалом «Авто Плюс», при участии программы SMP Racing. В поединке за звание лучшего водителя страны сойдутся самые обычные люди. Участники постараются выполнить трюки, с которыми раньше могли справиться только профессиональные каскадёры. На гигантском автодроме с трибунами для зрителей развернётся соревнование за звание «Лучшего водителя» страны и главный приз – автомобиль.
Первый выпуск откроет этап отборочных туров, в котором первые 10 участников продемонстрируют свой талант вождения перед профессиональным жюри в лице первого российского гонщика Формулы-1 Виталия Петрова и журналиста, автомобильного эксперта Михаила Горбачёва. Ведущими проекта стали актёр, шоумен и автогонщик Николай Фоменко и актриса и телеведущая Полина Максимова.
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