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Стартовую решётку Гран-при Японии могут составить по результатам второй практики

Стартовую решётку Гран-при Японии могут составить по результатам второй практики
Авто / Формула-1 0

Стюарды Гран-при Японии Формулы-1 выпустили официальное заявление, в котором разъяснили, что будет, если из-за плохой погоды не удастся провести квалификацию, перенесённую на утро воскресенья (4:00 мск).

Если квалификацию не удастся вовремя начать, а до старта гонки останется слишком мало времени, то стартовая решётка будет сформирована на основе результатов второй тренировки Гран-при Японии. При этом если у какого-либо гонщика будет штраф в виде потери мест на стартовой решётке, то он будет применён.

Старт гонки в воскресенье запланирован на 14:10 по местному времени (8:00 мск) — то есть за три часа до захода солнца. Соответственно у организаторов не будет возможности сдвинуть время старта, чтобы любой ценой провести квалификацию.

Формула-1 2019. Этап 17, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Свободная практика 2
11 октября 2019, пятница. 08:00 МСК
Окончено
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