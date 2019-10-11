Стартовую решётку Гран-при Японии могут составить по результатам второй практики
Стюарды Гран-при Японии Формулы-1 выпустили официальное заявление, в котором разъяснили, что будет, если из-за плохой погоды не удастся провести квалификацию, перенесённую на утро воскресенья (4:00 мск).
Если квалификацию не удастся вовремя начать, а до старта гонки останется слишком мало времени, то стартовая решётка будет сформирована на основе результатов второй тренировки Гран-при Японии. При этом если у какого-либо гонщика будет штраф в виде потери мест на стартовой решётке, то он будет применён.
Старт гонки в воскресенье запланирован на 14:10 по местному времени (8:00 мск) — то есть за три часа до захода солнца. Соответственно у организаторов не будет возможности сдвинуть время старта, чтобы любой ценой провести квалификацию.
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