Чирлидинг на Ф-1 и как Макконахи поздравлял Хэмилтона. Яркие фото с Гран-при США

3 ноября в США на автодроме COTA завершилась гонка очередного этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при США. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе место досталось его напарнику Льюису Хэмилтону, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл». Хэмилтон благодаря этому финишу на второй позиции стал чемпионом мира 2019 года досрочно.



Пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал 10-м, а его напарник Пьер Гасли классифицирован 16-м, сойдя за один круг до финиша. На последнем круге Квят смог атаковать и пройти Серхио Переса в борьбе за попадание в очковую зону, однако впоследствии стюарды оштрафовали россиянина на пять секунд, что отбросило его на 12-е место.

Формула-1. Гран-при США. Гонка



1. Валттери Боттас («Мерседес») — 56 кругов

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +4,148

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +5,002

4. Шарль Леклер («Феррари») +52,239

5. Александер Албон («Ред Булл») +1.18,038

6. Даниэль Риккардо («Рено») +1.30,366

7. Ландо Норрис («Макларен») +1.30,764

8. Карлос Сайнс («Макларен») +1 круг

9. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг

10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг

11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

12. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг *

13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

15. Ромен Грожан («Хаас») — +1 круг

16. Пьер Гасли («Торо Россо») — не финишировал

17. Джордж Расселл («Уильямс») +2 круга

18. Кевин Магнуссен («Хаас») — не финишировал

19. Роберт Кубица («Уильямс») — не финишировал

20. Себастьян Феттель («Феррари») — не финишировал.

Лучшие кадры с Гран-при США— в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов.