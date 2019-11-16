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Феттель пошутил, что мощь моторов «Хонды» вызвала у него подозрение

Феттель пошутил, что мощь моторов «Хонды» вызвала у него подозрение
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Бразилии, выразив удовлетворение её результатами. Также немец пошутил, что мощь мотора «Хонды» вызвала у него подозрение.

«Было удивительно видеть „Ред Булл“ такими быстрыми на прямых. Это подозрительно. Не думаю, что они привезли новую спецификацию мотора. Но это было сюрпризом. Мы всегда были быстрее остальных на прямых, но сегодня Алекс и Макс ехали с нами в одном темпе. Не знаю почему, мы не делали ничего нового.

Как бы то ни было, я доволен вторым местом. Посмотрим, что сможем сделать завтра. Машина была хороша и прогрессировала в ходе квалификационной сессии. Надеюсь, такая тенденция сохранится и в гонке", — приводит слова Феттеля Planet F1.

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