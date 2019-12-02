Хэмилтон: в последние годы обсуждал контракты только с «Мерседесом»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал слухи о возможном переходе в «Феррари» в 2021 году.
«Обычно всё обсуждается за закрытыми дверями, не оглашается, но в последние несколько лет я обсуждал контракты только с «Мерседесом», потому что мы с командой продолжаем идти по тому пути, который мы выбрали. Маловероятно, что я решу отклониться от этого пути, но я знаю, что Тото Вольф рассматривает различные варианты на будущее, и только он знает, что хорошо для него.
Я жду, пока Тото определится со своим планами, но мне нравится выступать в «Мерседесе», и я вряд ли моментально решу перейти в другой проект. С моей стороны будет разумно подумать о том, чего я на самом деле хочу и не завершу ли я карьеру. Я хочу выигрывать гонки и бороться с Максом и Шарлем, но сейчас я не могу сказать, как сложится моё будущее», — приводит слова Льюиса Хэмилтона RaceFans.
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