В Формуле-1 прокомментировали санкции к России со стороны ВАДА

Пресс-служба Формулы-1 ответила на запрос редакции «Чемпионата» касательно будущего Гран-при России на «Сочи Автодроме» после наложения санкций на Россию со стороны Всемирного антидопингового агентства.



«Чемпионат» задал вопрос, могут ли Международная автомобильная федерация или Формула-1 быть вынуждены отменить этап в России.

«В отношении Гран-при России Формулы-1 вы можете отметить следующее решение ВАДА: «Если право на принятие крупного события в этот четырёхлетний период уже было выдано России, то подписавший Антидопинговый кодекс обязан отозвать это право и передать его другой стране, если это не невозможно юридически или физически», — гласит ответ пресс-службы.



«Учитывая право РУСАДА оспорить решение согласно статье 10.4 Международного стандарта соответствия подписавшими сторонами, Формула-1 в сотрудничестве с ФИА должна внимательно следить за развитием событий», — добавили в пресс-службе.



Ранее промоутер Гран-при России АНО «Росгонки» также обратил внимание на пункт, согласно которому право на проведение этапа может быть отозвано, только если это возможно юридически и физически.