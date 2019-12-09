В РАФ признали, что вопросы с проведением этапов Формулы-1 «тщательно изучаются»

Российская автомобильная федерация выпустила официальное заявление по поводу решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях. Теоретически это решение может затронуть проведение российских этапов Формулы-1 и чемпионата мира по ралли-кроссу, а также вынудить российских участников этих серий выступать под нейтральным флагом.



«Российская автомобильная федерация сообщает, что неукоснительное соблюдение антидопингового кодекса является одним из приоритетов в развитии российского автоспорта. На протяжении всей истории автоспорта РАФ безукоризненно выполняла все требования ВАДА, ФИА и РУСАДА по обеспечению чистого спорта, свободного от допинга. Таким образом, Российская автомобильная федерация не имеет замечаний со стороны упомянутых организаций в этой области.



Одновременно ФИА, являясь одним из подписантов Международного стандарта по соответствию кодексу подписавшихся сторон (International Standard for Code Compliance by Signatories /ISCCS), выполняет решения и рекомендации Всемирного антидопингового агентства.



В части возможных последствий решения исполкома ВАДА для российского автомобильного спорта можно отметить следующие аспекты.



ФИА не является организатором крупных спортивных мероприятий, согласно определению, приведенному в ISCCS и Всемирном антидопинговом кодексе. Соответственно, решение WADA не может повлиять на проведение этапов Кубков мира, чемпионатов Европы и других международных серий в России, так как они не подпадают под определение «major events», о которых идёт речь в решении.



Вопросы о проведении этапов чемпионата мира Формулы-1 в настоящий момент тщательно изучаются всеми сторонами. Обстоятельства, которые повлекли за собой признание РУСАДА несоответствующей Международному стандарту по соответствию кодексу подписавшихся сторон, не имели отношения к деятельности ФИА, РАФ, международного промоутера, АНО «РОСГОНКИ» или российских спортсменов из автомобильного спорта. В решении исполкома о запрете России принимать в течении 4 лет «major events» есть оговорка, позволяющая вывести Гран-при России из-под его действия — «если право на проведение крупного мероприятия уже было предоставлено России, подписант должен отозвать это право и переназначить событие в другую страну, если это не является юридически или практически невозможным». Решение о проведении Гран-при России Формулы-1 было принято задолго до наступления обстоятельств, повлёкших признание несоответствия виновной стороны Международному стандарту по соответствию кодексу подписавшихся сторон, и юридически закреплено в соглашениях с международным промоутером ещё в 2010 году, и Соглашение о проведении российского этапа чемпионата мира Формулы-1 действует до 2025 года.



Касательно вопроса участия российских спортсменов в международных соревнованиях, необходимо отметить, что ограничения наложены на участников «major events». Таким образом, все обладатели лицензий РАФ смогут принимать участие в Кубках мира, чемпионатах Европы и других международных сериях. В любом случае ВАДА отдельно подчеркивает, что спортсмены, не вовлечённые в нарушения антидопингового кодекса, будут допущены к участию в соревнованиях.



Российская автомобильная федерация находится в постоянном контакте с Международной автомобильной федерацией и другими заинтересованными сторонами для отслеживания ситуации и оперативного реагирования», — гласит заявление РАФ.

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