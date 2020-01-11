«Пирелли» — об отказе команд от новых шин в 2020 году: их можно понять

Руководитель автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола заявил, что понимает отказ команд от новых шин в 2020 году.



«Новые шины отличались по профилю от старых. Это испортило бы все расчёты аэродинамических отделов команд. На момент отказа от шин все машины были готовы на 95 процентов. Естественно, никто не хотел в спешке переделывать аэродинамику и вкладывать в это дополнительные ресурсы.



Стоит понимать, что в какой-то момент команды начали работать сразу над тремя проектами: продолжали рабу с болидом 2019 года, разрабатывали машину на сезон-2020 и начали работу над проектом на 2021 год. Шины стали бы лишней переменной в переходном сезоне. Отказавшись от новых шин, команды смогу сосредоточиться на работе над болидами по новому техническому регламенту в 2021 году. Их можно понять», — приводит слова Изолы RaceFans.