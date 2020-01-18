Тост: на тестах в Барселоне я сказал, что Албон может стать открытием года

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост поделился впечатлениями от работы с экс-пилотом команды Александером Албоном, который первую половину 2019 года провёл в Фаэнце.
«На тестах в Барселоне он отлично поработал и уже тогда показал свой потенциал. Тогда я сказал, что он может стать открытием года. Он демонстрировал отличную скорость. С самого начала чемпионата он был очень хорош. В Австралии ему не удалось набрать очков, но уже в Бахрейне он закончил гонку на девятом месте. Это показало его уровень», — приводит слова Тоста F1i.
Напомним, Александер Албон был переведён в состав «Ред Булл» во время летнего перерыва. По итогам сезона-2019 он занял восьмое место в общем зачёте, записав себе в актив 92 очка. При этом он ни разу не сумел подняться на подиум.
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