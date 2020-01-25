Зак Браун: приглашение Норриса в «Макларен» было риском
Руководитель «Макларена» Зак Браун признался, что, приглашая в команду в качестве боевого пилота Ландо Норриса, он понимал, что рискует. Вместе с тем функционер дал понять, что нисколько не жалеет о своём решении.
«Думаю, приглашение Ландо было риском, ведь он был самым молодым британским пилотом. Но он сразу же начал демонстрировать свою готовность. Уже на первой практике он нас впечатлил. К тому же, когда он выступил вместе с Фернандо Алонсо на гонке в Дайтоне, было видно, что они идут в одном темпе. На самом деле мы даже спорили, кто из них ехал быстрее.
Ландо отлично справился с вызовом, и после первой практики я понял, что он готов. Он был расслаблен в той же степени, что и в гонках «Формулы-Рено», — приводит слова Брауна Marca.
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