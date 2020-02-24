В «Рейсинг Пойнт» не согласны с тем, что они являются «новым» «Хаасом»

Руководитель «Форс Индия» Отмар Зафнауэр ответил на слова о том, что из-за копирования идей «Мерседеса» команду прозвали «новым „Хаасом“».
«Иногда надо думать, прежде чем что-то сказать. Поскольку в один день, возможно, настанет твой черёд. Мы помним, как они жаловались, а сейчас круг замкнулся», — сказал ранее руководитель „Хааса“ Гюнтер Штайнер, вспоминая, что в „Рейсинг Пойнт“ их критиковали за сотрудничество с „Феррари“.
«Наш отдел аэродинамики больше, чем вся команда «Хаас». Все говорят, что мы скопировали «Мерседес». Но это наша разработка, наша машина и полностью наш дизайн. Да, мы посмотрели на быстрый болид и сделали всё сами. Это ничем не отличается от того, как мы когда-то смотрели за «Ред Булл».
Мы сделали фотографии и попытались всё понять, а затем пошли к аэродинамической трубе и сделали проект деталей», — приводит слова Отмара Зафнауэра GrandPX.
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