Корреа и Сайнс примут участие в виртуальном Гран-при Китая

Бывший пилот Формулы-2 Хуан Мануэль Корреа, попавший в минувшем году в жуткую аварию, в результате которой погиб Антуан Юбер, а сам американец получил перелом ног, примет участие в виртуальном Гран-при Китая Формулы-1, сообщает пресс-служба Ф-1 на странице чемпионата в «Твиттере».

Американец выступит в составе «Альфа Ромео» и станет напарником Антонио Джовинацци.

Кроме того, стало известно, что в предстоящем виртуальном Гран-при выступит и пилот «Макларена» Карлос Сайнс, о чём также сообщили в пресс-службе Ф-1.

Таким образом, в списке участников виртуальной гонки Гран-при Китая набралось уже семь действующих пилотов. Кроме Сайнса и Джовинацци на этапе выступят Шарль Леклер, Александер Албон, Николас Латифи, Джордж Расселл и Ландо Норрис.