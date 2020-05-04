ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с Даниилом Квятом — в 19:30

Мы никогда не показывали вам внутреннюю кухню интервью, но в 2020-м всё изменилось.
Новый инстаэфир нашего шоу #ОСТАЁМСЯДОМА состоится уже сегодня, 4 мая, начало — в 19:30 мск.
К нам в виртуальные гости придёт российский гонщик команды Формулы-1 «Альфа Таури» Даниил Квят. С ним пообщается Евгений Кустов. Будет интересно и ярко. Ждём вас онлайн!
Смотрите интервью с Даниилом Квятом на странице «Чемпионата» в «Инстаграме».
Даниил Квят — российский гонщик Формулы-1, выступающий в команде «Альфа Таури». В прошлом сезоне Квят за рулём болида предшественницы «Альфа Таури» — «Торо Россо» смог завоевать подиум на Гран-при Германии. Всего на счету Квята три подиума за время выступлений в Формуле-1, что является лучшим показателем среди российских пилотов в «Королевских гонках».
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