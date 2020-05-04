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#ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с Даниилом Квятом — в 19:30

#ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с Даниилом Квятом — в 19:30
Авто / Формула-1 0

Мы никогда не показывали вам внутреннюю кухню интервью, но в 2020-м всё изменилось.

Новый инстаэфир нашего шоу #ОСТАЁМСЯДОМА состоится уже сегодня, 4 мая, начало — в 19:30 мск.

К нам в виртуальные гости придёт российский гонщик команды Формулы-1 «Альфа Таури» Даниил Квят. С ним пообщается Евгений Кустов. Будет интересно и ярко. Ждём вас онлайн!

Смотрите интервью с Даниилом Квятом на странице «Чемпионата» в «Инстаграме».

Даниил Квят — российский гонщик Формулы-1, выступающий в команде «Альфа Таури». В прошлом сезоне Квят за рулём болида предшественницы «Альфа Таури» — «Торо Россо» смог завоевать подиум на Гран-при Германии. Всего на счету Квята три подиума за время выступлений в Формуле-1, что является лучшим показателем среди российских пилотов в «Королевских гонках».

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