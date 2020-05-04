Даниил Квят: первая гоночная пятница будет непростой

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят поделился мнением о том, насколько сложно придётся пилотам и командам после возобновления сезона, остановленного из-за пандемии коронавируса.



«Первая гоночная пятница будет непростой, первый день после перерыва всегда тяжёлый. Надо будет к этому подготовиться.



Не жду сильных командных сложностей, всё было заморожено. Нужно будет просто подготовить машину, надо будет просто быть к этому готовым.



Иногда созваниваемся с командой. Но когда будет ясность окончательная, что мы начинаем сезон в Австрии, тогда будем созваниваться чаще», — сказал Даниил Квят в беседе с Евгением Кустовым в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».

Предполагается, что первый этап чемпионата 2020 года пройдёт в Австрии 5 июля.