«Мы ещё не закончили». Риккардо обратился к «Рено»

Сегодня, 14 мая, стало известно, что Даниэль Риккардо после сезона-2020 покинет «Рено» и перейдёт в «Макларен», заменив Карлоса Сайнса. Однако австралийский пилот не спешит прощаться с французской командой.

«Я так благодарен «Рено» за то время, что мы провели вместе, и то, как меня приняли в команду. Но мы ещё не закончили. Я не могу дождаться, чтобы вернуться на трассу в этом году. Моя следующая глава ещё не пришла, так что давайте закончим эту. И как можно сильнее. Мерси», — написал Риккардо на своей странице в «Твиттере».

Напомним, 12 мая четырёхкратный чемпион мира Феттель официально сообщил, что покинет «Скудерию» после сезона-2020. После этого в Формуле-1 началась череда переходов пилотов. В частности, Карлос Сайнс покинул «Макларен» и с 2021 года будет выступать за «Скудерию».