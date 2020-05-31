Бюджет «КАМАЗ-мастера» сокращён

Руководитель «КАМАЗ-мастера» Владимир Чагин рассказал, что на фоне пандемии коронавируса и разразившемся экономическим кризисом бюджет команды будет сокращён. По словам функционера, сейчас с рядом спонсоров ведутся переговоры, по итогам которых в «КАМАЗ-мастер» надеются отстоять финансовые поступления.
«Нам приходится принимать финансовые трудности наших партнёров и соглашаться с сокращением финансирования. Уже не один раз бюджет команды перевёрстан в кризис, сокращены многие направления деятельности в плане тренировок, подготовки техники и экипажей, модернизации автомобилей. Нужно относиться с пониманием, что денег у спонсоров стало меньше. Пока идут переговоры на эту тему, какие-то итоги подводить сложно», — приводит слова Чагина «Татар-информ».
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