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Де Рой не уверен, что выступит на «Дакаре»–2021

Де Рой не уверен, что выступит на «Дакаре»–2021
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Двукратный победитель ралли «Дакар» в классе грузовиков Жерар де Рой не уверен, что выступит на легендарном ралли-марафоне в 2021 году.

«У меня по-прежнему есть сомнения относительно участия в «Дакаре» в следующем году. Некоторые люди, некоторые участники очень пострадали от кризиса. У меня та же ситуация. Ещё слишком рано говорить, что я буду участвовать в гонке. Возможно, через пару месяцев у меня будет понимание того, сможем ли мы выступить и смогут ли выступить мои напарники. Нужно подождать, очень рано давать определённый ответ.

Что касается классической категории, то я сказал отцу, что он может выступить снова, но не думаю, что он пойдёт на это», — приводит слова нидерландца Telegram-канал Cross-country rally.

Добавим, что отец Жерара де Роя, Ян де Рой, также выигрывал «Дакар» в классе грузовиков.

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