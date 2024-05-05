Леклер: если мы сохраним темп, который был у нас в спринте, то навяжем борьбу «Ред Булл»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о шансах своей команды навязать борьбу «Ред Булл» и Максу Ферстаппену в воскресной гонке Гран-при Майами.

«В спринтерской гонке мы были немного ближе к Максу Ферстаппену, чем это обычно бывает. Так что я настроен оптимистично. Впрочем, Макс был не очень доволен своей машиной в спринте. Так что нам нужно посмотреть, насколько лучше он будет в воскресенье, будет ли он доволен своей машиной.

С нашей стороны мы немного поработали над настройками и уверены, что сделали шаг вперёд. Так что посмотрим. Но если у нас будет такой же темп, как в спринте, то при правильной стратегии, мы сможем оказать на Макса немного большее давление. У нас две машины впереди, так что это будет хорошая возможность», — приводит слова монегаска издание Racing News 365.