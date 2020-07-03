Квят: смогли улучшить автомобиль и сделать шаг вперёд
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал ход пятничных тренировок Гран-при Австрии. Квят стал только 19-м в первой сессии, но показал 12-й результат во второй, опередив Пьера Гасли. Француз во второй тренировке оказался 17-м.
«Первая часть пятничных свободных заездов получилась для нас сегодня сложной. Мы не были удовлеторены рабочим, в котором функционировала машина, но во второй тренировке я был более доволен, так как мы смогли улучшить автомобиль и сделать шаг вперёд. У нас ещё остаётся работа перед субботой, но я настроен позитивно: мы сможем найти то, что необходимо, чтобы ещё улучшить машину к завтрашнему дню», — приводит слова российского гонщика пресс-служба «Альфа Таури».
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