Магнуссен преклонит колено на Гран-при Австрии

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен намерен преклонить колено на церемонии Гран-при Австрии. Вместе с тем датчанин подчеркнул, что не поддерживает активистов движения Black Lives Matter, а выступает против проявлений расизма в целом.

«Это сложный момент, люди интерпретируют такие моменты как хотят. Думаю, преклоню колено. Но не во имя поддержки движения Black Lives Matter. Просто поддерживаю мировое движение, чтобы прекратить расизм.

Преклонив колено, попробую продемонстрировать идею прекращения расизма. Надеюсь, люди увидят в этом символ поддержки прекращения расизма и дискриминации", — приводит слова датского пилота Motorsport.

Ранее стало известно, что пилот «Феррари» Шарль Леклер не будет преклонять колено.