Шварцман: теперь нужно всегда попадать в топ-5 или топ-3, чтобы побороться за чемпионат

Российский гонщик Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман прокомментировал финиш на четвёртом месте во второй гонке Формулы-2 в Австрии.



«Это была позитивная гонка с хорошим стартом. Могу сказать, что я научился здесь стартовать, и надеюсь, смогу продолжить дальше в том же духе. В третьем повороте меня зажали, так что я потерял одну позицию. После того как меня прошёл Алези, я оказался на пятом месте. Во время гонки я делал всё возможное, чтобы обойти Тиктума, но было много периодов сейфти-кара, и это не помогало, потому что, как только мы рестартовали, все оказывались рядом и было трудно совершить обгон. Я был очень близок, но так и не получил шанса на атаку.



Этот уик-энд — хорошая точка отсчёта. Мы набрали ценные очки и знаем, что можем прибавить к следующему этапу. Теперь нужно всегда попадать в топ-5 или топ-3, чтобы побороться за чемпионат», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Премы».