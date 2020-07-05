Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Шварцман: теперь нужно всегда попадать в топ-5 или топ-3, чтобы побороться за чемпионат

Шварцман: теперь нужно всегда попадать в топ-5 или топ-3, чтобы побороться за чемпионат
Авто / Младшие серии 0

Российский гонщик Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман прокомментировал финиш на четвёртом месте во второй гонке Формулы-2 в Австрии.

«Это была позитивная гонка с хорошим стартом. Могу сказать, что я научился здесь стартовать, и надеюсь, смогу продолжить дальше в том же духе. В третьем повороте меня зажали, так что я потерял одну позицию. После того как меня прошёл Алези, я оказался на пятом месте. Во время гонки я делал всё возможное, чтобы обойти Тиктума, но было много периодов сейфти-кара, и это не помогало, потому что, как только мы рестартовали, все оказывались рядом и было трудно совершить обгон. Я был очень близок, но так и не получил шанса на атаку.

Этот уик-энд — хорошая точка отсчёта. Мы набрали ценные очки и знаем, что можем прибавить к следующему этапу. Теперь нужно всегда попадать в топ-5 или топ-3, чтобы побороться за чемпионат», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Премы».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020