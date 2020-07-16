Квят надеется, что в Венгрии «Альфа Таури» будет сильнее, чем в Австрии

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят поделился мнением насчёт формы своей команды на старте сезона-2020 Формулы-1. По мнению россиянина, предстоящий Гран-при Венгрии позволит лучше понять потенциал болида «Альфа Таури».
«Думаю, у нас всё довольно неплохо, наша команда набрала очки в обеих гонках. Возможно, на „Ред Булл Ринге“ нам немного не хватало скорости, чтобы быть рядом с „Рено“, „Маклареном“ и „Рейсинг Пойнт“ — они очевидно впереди нас по темпу. Но у нас были проблемы на „Ред Булл Ринге“ и в прошлые годы, так что нужно быть осторожным с выводами. Я надеюсь, что в Венгрии мы сможем сделать небольшой шаг вперёд по скорости и навяжем, например, „Рено“ более напряжённую борьбу», — заявил Квят, отвечая на вопросы болельщиков «Альфа Таури» в YouTube.
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