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Хорнер обратил внимание, что имя Феттеля исчезло с куртки «Феррари»

Хорнер обратил внимание, что имя Феттеля исчезло с куртки «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Французский Canal+ во время прямой трансляции показал беседу Кристиана Хорнера и Себастьяна Феттеля на автодроме «Хунгароринг» в Венгрии. Руководитель «Ред Булл» обратил внимание, что с куртки «Феррари», которую носит четырёхкратный чемпион мира, пропало имя пилота.

Хорнер: Они даже сняли твоё имя с куртки?
Феттель: Ага.
Хорнер: Это немного грубо. Ты в порядке?
Феттель: Да.

Видео доступно на странице фанатского аккаунта Vetteleclerc в «Твиттере».

На самом деле, отсутствие фамилии Феттеля на брендированной куртке «Феррари» не стоит расценивать как заговор со стороны «Скудерии». Плашка с именем пилота часто бывает пустой. Куртку с закрашенной нашивкой носили и Фернандо Алонсо, и Кими Райкконен.

Стоит отметить, что после публикации общения Хорнера и Хельмута Марко с Феттелем многие болельщики в комментариях начали писать: «Верните Себа домой».

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