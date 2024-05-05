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Хэмилтон пообещал вновь рисковать, несмотря на инцидент на старте спринта

Хэмилтон пообещал вновь рисковать, несмотря на инцидент на старте спринта
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон намерен атаковать в воскресной гонке Гран-при Майами при любой возможности, несмотря на инцидент в первом повороте состоявшейся накануне спринтерской гонки.

В том эпизоде Хэмилтон нырнул внутрь поворота и столкнулся с пилотом «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Стюарды рассмотрели этот инцидент и оставили его без последствий.

«Честно говоря, я еще не слышал об этом [решении стюардов]. Что ж, это хорошо для меня», — приводит слова семикратного чемпиона Формулы-1 издание Racing News 365.

На вопрос, перекликается ли это со знаменитой фразой Айртона Сенны, который однажды сказал: «если ты видишь просвет и не пытаешься втиснуться туда — ты больше не гонщик», Хэмилтон ответил: «Именно. Я буду атаковать при любой возможности».

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