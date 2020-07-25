Марк Маркес не примет участия в Гран-при Андалусии MotoGP

Шестикратный чемпион MotoGP испанец Марк Маркес не примет участия в гонке Гран-при Андалусии из-за травмы руки. Об этом сообщил менеджер команды «Хонда» Альберто Пуиг.



«Больше не будем рисковать. Марк не примет участия в завтрашней гонке», — приводит слова Пуига пресс-служба MotoGP.



По итогам квалификации Марк Маркес занял последнее место, не проехав ни одного круга.



Маркес сломал плечевую кость правой руки во время Гран-при Испании. В ходе гонки Марк дважды был на грани серьёзной аварии: на третьем круге он потерял байк на четвёртом повороте, однако смог стабилизировать ситуацию, выбраться из гравийной ловушки и начать прорыв с последней позиции, на которую он откатился. В итоге Маркесу удалось прорваться до четвёртого места и атаковать Маверика Виньялеса в борьбе за третье место. Именно в этой борьбе Маркес потерял мотоцикл и попал в серьёзную аварию.