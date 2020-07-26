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В «Макларене» пожаловались на сложный календарь чемпионата Ф-1

В «Макларене» пожаловались на сложный календарь чемпионата Ф-1
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль посетовал на то, что календарь чемпионата, включающий в себя несколько отрезков с проведением трёх гонок за три недели, получается слишком тяжёлым.

«Скоро нас снова ожидают три гонки подряд, две из них пройдут в Великобритании, что не так плохо для команд, которые базируются там. Потом нас будет ждать ещё один отрезок с тремя этапами подряд и мне кажется, что после этого ещё один. Мне кажется, это будет непросто.

Не думаю, что проблема конкретно в количестве работы, которую нам придётся делать. Да, это тяжело, но на мой взгляд, самая большая проблема заключается в том, что люди скучают по семьям и детям. Это касается всех членов команды", — приводит слова Зайдля GPblog.

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