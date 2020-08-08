Квят и Гасли показали отличную футбольную технику

Пилоты «Альфа Таури» продемонстрировали свою футбольную технику, пасуясь мячом в паддоке на Гран-при 70-летия. Оба показали умение чеканить, Квят также принял одну передачу от Гасли головой, а Пьер в свою очередь в одном из эпизодов подыграл себе грудью.
Соответствующее видео доступно на странице «Альфа Таури» в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.
Напомним, что Пьер Гасли и Даниил Квят проводят первый полноценный сезон в одной команде. В минувшем сезоне француз был переведён из «Ред Булл» в «Торо Россо» во время летней паузы. После четырёх этапов чемпионата Гасли опережает напарника по команде. В его активе уже двенадцать набранных очков. Даниил Квят набрал пока лишь один балл. На Гран-при Великобритании россиянин не финишировал.
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