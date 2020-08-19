Состояние Дзанарди улучшается

Состояние бывшего гонщика Формулы-1 Алессандро Дзанарди улучшается, сообщили в госпитале Сан-Раффаэле, где он проходит лечение.
«После нахождения в отделении интенсивной терапии с 24 июля, у пациента отмечается значительное улучшение клинической картины. В настоящий момент ему оказывается помощь и лечение в отделении нейрореанимации, которым руководит профессор Луиджи Беретта», — приводит заявление госпиталя Сан-Раффаэле GPBlog.
Напомним, 19 июня Дзанарди получил травмы в результате столкновения с грузовиком. Ветерана автоспорта эвакуировали с места происшествия при помощи вертолёта и экстренно доставили в ближайшую больницу. У него диагностировали множество травм, в том числе черепно-мозговую.
В 2001 году итальянец потерял обе ноги в результате аварии в гонке CART. Невзирая на тяжелейшие травмы, он сумел вернуться в спорт и выступал в чемпионате WTCC и других сериях. В 2016 году завоевал золото на Паралимпиаде. В минувшем году Дзанарди принял участие в этапе туринговой серии DTM.
- 19 августа 2020
-
17:41
-
16:58
-
15:54
-
15:05
-
14:23
-
14:14
-
13:57
-
13:00
-
11:51
-
10:57
-
09:18
-
08:57
-
00:31
-
00:23
- 18 августа 2020
-
23:31
-
21:46
-
20:34
-
19:29
-
18:52
-
17:51
-
16:44
-
16:05
-
15:00
-
14:45
-
14:38
-
14:20
-
13:49
-
12:16
-
11:33
-
11:16
-
09:12
-
08:56
-
00:55
-
00:03
- 17 августа 2020
-
22:54