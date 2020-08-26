Немецкий журналист назвал позорным выступление Кубицы в DTM
Немецкий журналист Свен Хайдингер раскритиковали польского пилота Роберта Кубицу за неудачное выступление в DTM. В прошлом сезоне Кубица выступал за «Уильямс» в Формуле-1, но затем перешёл в DTM. Кубица был недоволен болидом «Уильямс». Но в DTM его результаты пока нельзя назвать удачными. Выше 13-го места поляк ещё не поднимался.
«Каждый, кто говорил, что Кубицу ждут сложности, был прав. Пока никому, кто переходил из Формулы-1 в DTM, не удавалось быстро добиться успеха. Мы помним примеры Ральфа Шумахера, Дэвида Култхарда и Хайнца-Харальда Френтцена.
Но, к сожалению, результаты Кубицы пока просто позорные. Уик-энд в Лаузитцринге наглядно всё показал. В обеих гонках Роберт был последним», — написал обозреватель Motorsport-Total Хайдингер.
Ауэр выиграл вторую гонку DTM на «Лаузитцринге», Кубица снова последний
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