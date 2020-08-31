Росс Браун объяснил причины проблем «Феррари» в Бельгии

Спортивный директор ФИА Росс Браун подвёл итоги Гран-при Бельгии для команды «Феррари».



«Я был в ситуациях, подобных той, что возникла у „Феррари“ в Бельгии, когда шины не работают, не прогреваются и из-за этого эффективность машины снижается. Сколько бы ни говорили о потере мощности силовой установки из-за директив ФИА, это не объясняет потерю 1,3 секунды на круге в сравнении с прошлым годом. Они просто не смогли заставить шины работать. И одна из причин — прохладная погода в Спа. Когда такое случается, происходит снижение эффективности машины. Но если в Монце они смогут заставить шины работать, то всё будет нормально. Они не смогут побеждать, но будут выглядеть лучше.



Сайнс? Сезон для него складывается непросто. Но он парень с сильным характером. Я всегда считал, что он справится, когда у него возникали неприятности. Но если весной казалось, что переход в „Феррари“ — это лучший шанс в его карьере, то сейчас всё выглядит не так хорошо. Он переживает по поводу своих перспектив в следующем сезоне», — приводит слова Росса Брауна официальный сайт Формулы-1.