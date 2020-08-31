Росс Браун объяснил причины проблем «Феррари» в Бельгии

Спортивный директор ФИА Росс Браун подвёл итоги Гран-при Бельгии для команды «Феррари».
«Я был в ситуациях, подобных той, что возникла у „Феррари“ в Бельгии, когда шины не работают, не прогреваются и из-за этого эффективность машины снижается. Сколько бы ни говорили о потере мощности силовой установки из-за директив ФИА, это не объясняет потерю 1,3 секунды на круге в сравнении с прошлым годом. Они просто не смогли заставить шины работать. И одна из причин — прохладная погода в Спа. Когда такое случается, происходит снижение эффективности машины. Но если в Монце они смогут заставить шины работать, то всё будет нормально. Они не смогут побеждать, но будут выглядеть лучше.
Сайнс? Сезон для него складывается непросто. Но он парень с сильным характером. Я всегда считал, что он справится, когда у него возникали неприятности. Но если весной казалось, что переход в „Феррари“ — это лучший шанс в его карьере, то сейчас всё выглядит не так хорошо. Он переживает по поводу своих перспектив в следующем сезоне», — приводит слова Росса Брауна официальный сайт Формулы-1.
- 31 августа 2020
-
18:57
-
17:58
-
16:25
-
15:47
-
14:59
-
13:01
-
11:56
-
11:40
-
11:12
-
10:35
-
10:32
-
10:25
-
10:17
-
09:33
-
00:51
-
00:39
-
00:09
-
00:04
- 30 августа 2020
-
22:58
-
22:12
-
22:00
-
21:56
-
21:54
-
21:47
-
21:41
-
21:35
-
21:28
-
21:21
-
21:08
-
21:00
-
20:58
-
20:53
-
20:49
-
20:45
-
20:40