Тост: Квят провёл сильную гонку, но ему не повезло с пит-стопом

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост подвёл итоги Гран-при Италии, победу в котором одержал Пьер Гасли.
«Спустя 12 лет после большой победы в Монце вместе с Себастьяном Феттелем в 2008 году „Альфа Таури“ смогла повторить успех, на этот раз с Пьером Гасли. С точки зрения стратегии команда проделала фантастическую работу, решив провести пит-стоп за один круг до машины безопасности. Конечно, в тот момент мы этого не знали, но, в конец концов, это оказалось правильным решением, потому что после возобновления гонки Пьер оказался третьим и смог обогнать Стролла в первом повороте.
Хэмилтон получил штраф, который в итоге вывел Пьера в лидеры, и, как только он оказался на этой позиции, смог обороняться до конца гонки, удерживая Сайнса под контролем. Стоит сказать, что Пьер провёл фантастическую гонку. Даниил тоже провёл сильную гонку, финишировал в очках, но ему не повезло с заменой шин. Мы планировали зазвать его в боксы позже, но в итоге ему удалось финишировать в очках.
Это был лучший результат из возможных, так что мы довольны», — приводит слова Франца Тоста пресс-служба «Альфа Таури».
- 6 сентября 2020
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