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Шварцман: c самого начала всё складывалось очень и очень неудачно

Шварцман: c самого начала всё складывалось очень и очень неудачно
Авто / Младшие серии 0

Пилот программы SMP Racing, воспитанник академии «Феррари» и гонщик команды Формулы-2 Prema Роберт Шварцман прокомментировал неудачную гонку на трассе «Муджелло», в которой он так и не сумел финишировать.

«Если честно, я мало что могу сказать про сегодняшний день. С самого начала всё складывалось очень и очень неудачно. Начинать с контакта на пит-лейн — не лучший способ. Команда починила повреждения, и мы были готовы добиться успеха на втором отрезке, оставаясь среди лидеров согласно нашей стратегии. К сожалению, мне пришлось сойти из-за технической поломки. Я не могу ждать никакой перезагрузки, и даже если буду стартовать во второй гонке с последнего места, выложусь на все сто процентов, чтобы отыграться», — приводит слова Шварцмана пресс-служба SMP Racing.

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