«Ред Булл»: на рынке есть несколько сильных пилотов, в том числе Хюлькенберг

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что в австрийской команде мониторят ситуацию на рынке пилотов. Вместе с тем функционер подчеркнул, что приоритет в Милтон-Кинс всё же отдаётся нынешнему боевому гонщику Александеру Албону.

«На рынке есть несколько сильных пилотов, в том числе Нико Хюлькенберг. Но наш приоритет — Александер Албон. Однако часть моей работы знать и о других доступных вариантах. Но пока мы решительно настроены помочь Алексу раскрыть потенциал», — приводит слова Хорнера GrandPX.news.

Напомним, Албон проводит первый полноценный сезон в австрийской команде. Александер значительно уступает напарнику, Максу Ферстаппену, что вызывает слухи о его возможной замене на Пьера Гасли или кого-то из пилотов, не входящих в программу «Ред Булл».