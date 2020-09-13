«Ред Булл»: на рынке есть несколько сильных пилотов, в том числе Хюлькенберг

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что в австрийской команде мониторят ситуацию на рынке пилотов. Вместе с тем функционер подчеркнул, что приоритет в Милтон-Кинс всё же отдаётся нынешнему боевому гонщику Александеру Албону.
«На рынке есть несколько сильных пилотов, в том числе Нико Хюлькенберг. Но наш приоритет — Александер Албон. Однако часть моей работы знать и о других доступных вариантах. Но пока мы решительно настроены помочь Алексу раскрыть потенциал», — приводит слова Хорнера GrandPX.news.
Напомним, Албон проводит первый полноценный сезон в австрийской команде. Александер значительно уступает напарнику, Максу Ферстаппену, что вызывает слухи о его возможной замене на Пьера Гасли или кого-то из пилотов, не входящих в программу «Ред Булл».
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