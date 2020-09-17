На Гран-при России состоятся видеопрогулка по пит-лейну с Поповым и розыгрыш автографов

В четверг, 24 сентября, в первый день проведения Гран-при России Формулы-1, для гостей Олимпийского парка состоится прогулка по пит-лейну в формате видеотрансляции, сообщает пресс-служба «Росгонок». Прогулку проведёт российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов. Болельщики смогут наблюдать за трансляцией на экранах, установленных на сцене Центральной площади.



В четверг также пройдут конкурсы с розыгрышами подписанных автограф-карточек пилотов Формулы-1 и российских пилотов Формулы-2. В них смогут принять участие болельщики, которые посетят Олимпийский парк именно 24 сентября. Подробная информация об условиях конкурсов и определении победителей будет опубликована в социальных сетях «Сочи Автодрома».



В этот же день зрители увидят видеоответы гонщиков на вопросы, которые они могли задать через официальные аккаунты социальных сетей промоутера Гран-при России.



В четверг начинает свою работу и F1 Fanzone в Олимпийском парке. В официальной фан-зоне Формулы 1 появятся выставочные шоу-кары F1 70 Static Show Cars в стилистике 70-летнего юбилея серии. Болельщики смогут сфотографироваться с этими моделями.



Также здесь будет работать площадка Pic Stop Totems. Эти интерактивные экраны позволяют сделать фотографии дополненной реальности, на которых гости могут запечатлеть себя вместе с любимой командой. Изображение можно распечатать и получить по электронной почте.



24 сентября можно будет увидеть тренировочные заезды фестиваля драйва и моторов – это яркое шоу, в программе которого мотофристайл, снегоходный фристайл, а также велофристайл. Для тех, кто придёт всей семьёй, будет работать детская площадка квадроциклов. Также болельщики смогут сфотографироваться на фоне грузовика легендарной команды «КАМАЗ-мастер».



Все развлекательные площадки расположены на безопасном расстоянии друг от друга с целью соблюдения социальной дистанции.