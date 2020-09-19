Вольф хочет, чтобы Хэмилтон определился со своим будущим до конца 2020 года

Глава «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о ситуации с контрактом пилота команды Льюисом Хэмилтоном. По словам функционера, британцу следует определиться со своим будущим до конца года.

«Подписание контракта должно произойти до конца года. Невозможно вступать в новый год, не зная состава. Говоря это, достаточно уверен, что мы продолжим сотрудничество. Просто с учётом напряжённости сезона, у нас нет достаточно времени, чтобы провести день и пообщаться.

На определённом этапе нам просто нужно будет взять контракт, в который мы не заглядывали три года, и обсудить, чего бы нам хотелось изменить. Что касается зарплаты, он всегда был самым высокооплачиваемым пилотом своего поколения и всегда им будет", — приводит слова Вольфа Planet F1.