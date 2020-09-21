В «Пирелли» рассказали о вероятной тактике пит-стопов на Гран-при России

Глава автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола ожидает, что на Гран-При России большинство команд проведёт гонку с одним пит-стопом, несмотря на то что в Сочи будут использоваться самые мягкие составы покрышек.



«Гран-при России — один из немногочисленных этапов в этом году, который остался в календаре и по времени проведения совпадает с предыдущим сезоном. Однако с тех пор мы сделали шаг вперёд. Это касается и обеспечения дополнительной скорости, и усложнения для команд задачи по выбору стратегии.

Мы привезли в Сочи самые мягкие составы C3, C4 и C5 в этом году, что должно стимулировать пилотов использовать их все. Ведь им не нужно будет активно беречь резину в гонке. Однако из-за того, что машины стали быстрее, плюс в прошлом году на трассе появлялся сейфти-кар, у команд будет несколько неизвестных перед выбором стратегии.



«Сочи Автодром» предъявляет относительно низкие требования к шинам, поэтому гонка с одним пит-стопом вполне возможна. Командам предстоит сделать выбор во время тренировок. Но мы ожидаем, что такая тактика станет самой популярной. Команды, как правило, всегда стараются нацеливаться на один пит-стоп, если это возможно», — приводит слова Изолы сайт «Пирелли».