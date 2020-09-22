Магнуссен: в Сочи хорошая трасса и конфигурация довольно забавная
Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен похвалил трассу в Сочи и выразил надежду на удачное выступление в Гран-при России в нынешнем сезоне.
«Сочи Автодром» — это трасса с повышенным расходом топлива. Она техничная и довольно уникальная — широкая, с множеством среднескоростных поворотов. Я лично считаю, что это хорошая трасса. Здесь много зон вылета, что свойственно новым автодромам, но сама конфигурация довольно забавная. Обычно у меня там были хорошие гонки, поэтому я надеюсь на ещё одну в этом году.
Эта трасса мне всегда нравилась, я финишировал пятым в 2014 году и несколько раз попадал в топ-10. По какой-то причине это часто была одна из лучших гонок сезона для меня», — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».
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