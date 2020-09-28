Курт Буш выиграл гонку NASCAR в Лас-Вегасе и вышел в следующий раунд плей-офф

Пилот Chip Ganassi Racing Курт Буш стал победителем очередного этапа плей-офф NASCAR, который состоялся на трассе в Дарлингтоне. Вторым финишировал Мэтт Дибенедетто, третьим – Дэнни Хэмлин.
Благодаря этой победе Курт гарантировал себе выход в следующий раунд.
«Очевидно, что сегодня у нас была доминирующая машина. Я горжусь всей командой за то, что она подарила мне такую отличную технику. Это, безусловно, лучшая машина, которая у меня была в Лас-Вегасе, и вообще в принципе», — сказал Буш после гонки.
Наибольшее количество кругов лидирования на свой счёт записал Хэмлин – 121 из 268. Он же выиграл и первый промежуточный финиш. Второй остался за Чейзом Эллиоттом.
Права на видео принадлежат National Association for Stock Car Auto Racing.
Видео доступно на странице NASCAR в YouTube.
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