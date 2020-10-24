Судьи оправдали Переса в инциденте с Гасли, сославшись на рельеф трассы
Стюарды Гран-при Португалии рассмотрели эпизод в квалификации между пилотом «Рейсинг Пойнт» Серхио Пересом и гонщиком «Альфа Таури» Пьером Гасли. Мексиканцу за блокировку вынесено предупреждение.
Судейская комиссия признала, что мексиканец сдержал соперника, однако приняла во внимание рельеф трассы, который помешал Пересу оценить обстановку и вовремя заметить и пропустить «Альфа Таури».
Перес сохранил пятую стартовую позицию перед завтрашней гонкой в Портимане. Гасли уйдёт в бой с девятого места.
Напомним, победу в квалификации одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второй результат показал его напарник Валттери Боттас. Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен – третий. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят квалифицировался 13-м.
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