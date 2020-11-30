После аварии и пожара у Грожана расправился визор шлема

Медицинский делегат Формулы-1 Иан Робертс рассказал, что происходило сразу после того, как Ромен Грожан покинул место своей жуткой аварии на Гран-при Бахрейна.



«Можно было видеть, что он потрясён, а его визор был опалён и расплавился. Я сумел снять с него шлем, чтобы проверить, что всё в порядке. У него болела нога и руки, но мы знали, что он в достаточной безопасности, чтобы поместить его в медицинский автомобиль, наложить гель на ожоги и затем переместить в машину скорой помощи и отправить в медицинский центр.



При таких инцидентах могут быть отправление дымом, проблемы с дыхательными путями. Но на самом деле в шлем ничего не проникло. С медицинской точки зрения мы были довольны, увидев, что нет никаких травм, угрожающих жизни, так что просто постарались обеспечить ему больший комфорт с учётом его повреждений, которые были заметны», — приводит слова Роберта The Race.