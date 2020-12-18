«Альфа Ромео» сохранит титульного спонсора из Польши на сезон-2021
Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen объявила о том, что в следующем году продолжит сотрудничество с командой Формулы-1 «Альфа Ромео».
«Мы рады сообщить, что Orlen Group останется титульным спонсором команды «Альфа Ромео» на сезон-2021», — говорится в заявлении компании.
Видео доступно на странице Orlen в «Твиттере».
Напомним, прежде польский нефтяной концерн сотрудничал с командой «Уильямс», когда в её составе выступал Роберт Кубица.
По итогам сезона-2020 «Альфа Ромео» заняла восьмое место в Кубке конструкторов, набрав 8 очков и опередив «Хаас» (3) и «Уильямс» (0). В личном зачёте Кими Райкконен (4) стал 16-м, а Антонио Джовинацци (4) – 17-м. Команда приняла решение не менять состав пилотов в следующем году.
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