Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Вязович — лучший по итогам пролога «Дакара»-2021, Шибалов стал четвёртым

Вязович — лучший по итогам пролога «Дакара»-2021, Шибалов стал четвёртым
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0
Аудио-версия:

Белорусский автогонщик Сергей Вязович стал лучшим в прологе «Дакара»-2021 в зачёте грузовиков. Вязович по итогам пролога на одну секунду опередил напарника по «МАЗу» — Алексея Вишневского. Лучший из пилотов «КАМАЗ-Мастер», Антон Шибалов, стал четвёртым.

Андрей Каргинов по итогам пролога показал 11-й результат. Дмитрий Сотников по итогам пролога стал 12-м. Основная часть «Дакара» стартует завтра, 3 января. Гонщиков ждёт спецучасток протяжённостью 277 км.

«Дакар»-2020. Грузовики. Пролог

1. Сергей Вязович («МАЗ») — 0:06.38
2. Алексей Вишневский («МАЗ») — +0.01
3. Мартин Мацик (Big Shock Racing) — +0.03
4. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +0.07
5. Морик ван ден Хёвель (DAKARSPEED) — +0.08
...11. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — +0.28
12. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +0.30.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021