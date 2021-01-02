Вязович — лучший по итогам пролога «Дакара»-2021, Шибалов стал четвёртым

Белорусский автогонщик Сергей Вязович стал лучшим в прологе «Дакара»-2021 в зачёте грузовиков. Вязович по итогам пролога на одну секунду опередил напарника по «МАЗу» — Алексея Вишневского. Лучший из пилотов «КАМАЗ-Мастер», Антон Шибалов, стал четвёртым.
Андрей Каргинов по итогам пролога показал 11-й результат. Дмитрий Сотников по итогам пролога стал 12-м. Основная часть «Дакара» стартует завтра, 3 января. Гонщиков ждёт спецучасток протяжённостью 277 км.
«Дакар»-2020. Грузовики. Пролог
1. Сергей Вязович («МАЗ») — 0:06.38
2. Алексей Вишневский («МАЗ») — +0.01
3. Мартин Мацик (Big Shock Racing) — +0.03
4. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +0.07
5. Морик ван ден Хёвель (DAKARSPEED) — +0.08
...11. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — +0.28
12. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +0.30.
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