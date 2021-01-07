Карякин взял на себя вину за отставание от лидеров зачёта мотовездеходов

Российский гонщик Сергей Карякин прокомментировал восьмой результат на пятом этапе ралли-марафона «Дакар»-2021.



«Для некоторых экипажей, стартующих перед нами, легенда была прописана, видимо, с каким-то подвохом — ребята неплохо заплутали. Мы с Антохой, к счастью, проехали без ошибок, но попали в пробку заблудившихся экипажей и, конечно же, в «любимое» пылевое облако! Пока выбирались из затора, потеряли много сил и времени. А это было всего лишь начало СУ.



Техника показывает себя уверенно, не подводит. Из поломок на сегодня — порванный ремень незадолго до финиша. Мы перегрели его в дюнах — старались проехать, что называется, облизывая, в отличие от других экипажей, которые агрессивно прыгали из дюны в дюну.



Пилотирование. То, из-за чего мы отстаём на данный момент. Больше всего я расстроен тем, что мне не удаётся навязать соперничество лидерам зачёта. Я не понимаю, как они так хорошо читают дюны и проезжают их, сохранив технику. Конечно, есть и те, кто топят на максимум и ломаются, но я на эти экипажи особо не обращаю внимания — не наша тактика.



Сейчас я придерживаюсь нескольких основных моментов: завершать каждый этап без серьёзных поломок, держать средний темп и обязательно доезжать до финиша. Отставание от лидера — 36:06», — написал Карякин в своём «инстаграме».