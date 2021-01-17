Давиде Бривио стал гоночным директором «Альпин»

Команда Формулы-1 «Альпин» подтвердила, что Давиде Бривио присоединился к заводской команде в качестве гоночного директора.



«Рады подтвердить, что Давиде Бривио усилит нашу команду перед сезоном-2021 Формулы-1. Его конкретная роль и обязанности будут объявлены в ближайшие недели. Он будет подчиняться генеральному директору „Альпин“ Лорану Росси», — гласит сообщение пресс-службы команды.



Давиде Бривио работал в чемпионате MotoGP, являясь руководителем команды «Сузуки», с которой он стал чемпионом серии в 2020 году. Кроме того, Бривио является бывшим менеджером чемпиона мотогоночной серии Валентино Росси.



Напомним, с сезона-2021 команда «Рено» проводит ребрендинг, команда будет переименована в «Альпин».