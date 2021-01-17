Давиде Бривио стал гоночным директором «Альпин»
Команда Формулы-1 «Альпин» подтвердила, что Давиде Бривио присоединился к заводской команде в качестве гоночного директора.
«Рады подтвердить, что Давиде Бривио усилит нашу команду перед сезоном-2021 Формулы-1. Его конкретная роль и обязанности будут объявлены в ближайшие недели. Он будет подчиняться генеральному директору „Альпин“ Лорану Росси», — гласит сообщение пресс-службы команды.
Давиде Бривио работал в чемпионате MotoGP, являясь руководителем команды «Сузуки», с которой он стал чемпионом серии в 2020 году. Кроме того, Бривио является бывшим менеджером чемпиона мотогоночной серии Валентино Росси.
Напомним, с сезона-2021 команда «Рено» проводит ребрендинг, команда будет переименована в «Альпин».
Рекомендуем вам
- 17 января 2021
-
13:49
-
12:59
-
11:47
-
11:03
-
09:41
- 16 января 2021
-
23:57
-
21:39
-
20:51
-
19:48
-
19:11
-
17:41
-
16:38
-
15:21
-
14:35
-
13:38
-
12:52
-
12:04
-
11:24
-
10:27
-
10:07
-
00:53
-
00:09
- 15 января 2021
-
22:59
-
21:49
-
20:33
-
19:51
-
19:36
-
19:32
-
19:21
-
17:58
-
17:42
-
16:38
-
16:17
-
16:12
-
16:06
Партнерский контент
Рекомендуем вам