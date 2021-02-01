Пьер Гасли заразился коронавирусом
Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли заразился коронавирусом. Об этом француз рассказал на своей странице в «Твиттере».
«Всем привет! Надеюсь, с вами всё в порядке и вы в безопасности. Хочу сообщить, что мой тест н коронавирус дал положительный результат. Сообщил всем, кто был со мной в контакте в последние дни. На данный момент я ушёл на самоизоляцию и следую протоколам, которые действуют здесь. Чувствую себя хорошо и буду следовать плану тренировок в домашних условиях до тех пор, пока буду находиться на изоляции. Берегите себя», — написал Гасли на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в нынешнее межсезонье коронавирусом уже заразились пилот «Макларена» Ландо Норрис, гонщик «Феррари» Шарль Леклер и глава «Мерседеса» Тото Вольф.
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