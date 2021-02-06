Источник: «Ауди» хочет поставлять моторы «Ред Булл» с 2025 года
Немецкая компания «Ауди» в 2025 году может присоединиться к Формуле-1 в качестве моториста, сообщает Auto Motor und Sport. В частности, эту информацию косвенно подтверждает тот факт, что в «Хонде» остро поставили вопрос о том, что технологии компании ни при каких обстоятельствах не должны попасть в третьи руки. По информации немецкого издания, это «очевидно» подразумевает скорое сотрудничество австрийской команды и «Ауди».
Напомним, «Хонда» проводит последний год в Формуле-1 в качестве поставщика моторов. С 2022 года Формула-1 заморозит разработку силовых установок. «Ред Булл» же, пользуясь этим и договорённостями с «Хондой», сможет действовать самостоятельно, опираясь на интеллектуальную собственность японских мотористов.
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