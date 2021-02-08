Рейтинг команд Ф-1 от Blick: сильнейший состав – у «Ред Булл», слабейший – у «Хааса»

Журналисты Blick составили собственный сводный рейтинг составов команд Формулы-1 перед сезоном-2021. Он опубликован на сайте издания. Оценка производилась на основе скоростных качеств пилотов, их достижений, опыта и вероятного уровня болида команды.
По мнению авторов издания, сильнейшая пара пилотов будет у «Ред Булл», а слабейшая — у «Хааса».
Сильнейшим гонщиком составители рейтинга признали Льюиса Хэмилтона, слабейшим – Николаса Латифи. Россиянина Никиту Мазепина журналисты оценили так же, как и японского дебютанта Юки Цуноду, — у обоих по 4 балла.
Рейтинг составов пилотов команд в сезоне-2021 по версии Blick:
1. «Ред Булл» (19 баллов). Макс Ферстаппен — 10 / Серхио Перес — 9
2. «Мерседес» (18). Льюис Хэмилтон — 10 / Валттери Боттас — 8
3. «Феррари» (17). Шарль Леклер — 9 / Карлос Сайнс — 8
4. «Макларен» (16). Даниэль Риккардо — 9 / Ландо Норрис — 7
5. «Альпин» (15). Фернандо Алонсо — 8 / Эстебан Окон — 7
6. «Астон Мартин» (14). Себастьян Феттель — 8 / Лэнс Стролл — 6
7. «Альфа Ромео» (13). Кими Райкконен — 7 / Антонио Джовинацци — 6
8. «Альфа Таури» (12). Пьер Гасли — 8 / Юки Цунода — 4
9. «Уильямс» (11). Джордж Расселл 8 / Николас Латифи — 3
10. «Хаас» (9). Мик Шумахер — 5 / Никита Мазепин — 4.
- 8 февраля 2021
-
16:08
-
15:49
-
14:35
-
14:16
-
14:05
-
13:49
-
12:44
-
11:56
-
11:34
-
10:44
-
10:17
-
09:00
-
00:58
- 7 февраля 2021
-
23:25
-
22:12
-
20:51
-
19:51
-
18:47
-
17:45
-
16:53
-
15:55
-
14:55
-
13:53
-
12:52
-
11:58
-
11:45
-
11:00
-
09:58
-
01:02
-
00:50
- 6 февраля 2021
-
23:54
-
22:46
-
21:59
-
20:51
-
19:51