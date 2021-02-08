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Рейтинг команд Ф-1 от Blick: сильнейший состав – у «Ред Булл», слабейший – у «Хааса»

Рейтинг команд Ф-1 от Blick: сильнейший состав – у «Ред Булл», слабейший – у «Хааса»
Авто / Формула-1 0
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Журналисты Blick составили собственный сводный рейтинг составов команд Формулы-1 перед сезоном-2021. Он опубликован на сайте издания. Оценка производилась на основе скоростных качеств пилотов, их достижений, опыта и вероятного уровня болида команды.

По мнению авторов издания, сильнейшая пара пилотов будет у «Ред Булл», а слабейшая — у «Хааса».

Сильнейшим гонщиком составители рейтинга признали Льюиса Хэмилтона, слабейшим – Николаса Латифи. Россиянина Никиту Мазепина журналисты оценили так же, как и японского дебютанта Юки Цуноду, — у обоих по 4 балла.

Рейтинг составов пилотов команд в сезоне-2021 по версии Blick:

1. «Ред Булл» (19 баллов). Макс Ферстаппен — 10 / Серхио Перес — 9
2. «Мерседес» (18). Льюис Хэмилтон — 10 / Валттери Боттас — 8
3. «Феррари» (17). Шарль Леклер — 9 / Карлос Сайнс — 8
4. «Макларен» (16). Даниэль Риккардо — 9 / Ландо Норрис — 7
5. «Альпин» (15). Фернандо Алонсо — 8 / Эстебан Окон — 7
6. «Астон Мартин» (14). Себастьян Феттель — 8 / Лэнс Стролл — 6
7. «Альфа Ромео» (13). Кими Райкконен — 7 / Антонио Джовинацци — 6
8. «Альфа Таури» (12). Пьер Гасли — 8 / Юки Цунода — 4
9. «Уильямс» (11). Джордж Расселл 8 / Николас Латифи — 3
10. «Хаас» (9). Мик Шумахер — 5 / Никита Мазепин — 4.

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