Марко поддержал идею спринтерских гонок

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поддержал идею проведения трёх спринтерских гонок в сезоне-2021.

«Мне кажется, что это хорошее решение. У нас в чемпионате слишком много скучных гонок. Хорошо, что в спринтерских гонках будут начислять очки. Мы уже нашли три трассы, которые подойдут для этих гонок, на этих треках можно обгонять», — приводит слова Марко GrandPX.news.

Напомним, окончательное решение о спринтерских гонках будет принято до старта чемпионата. Согласно задумке, в рамках трёх гоночных уик-эндов сезона-2021 (Монреаль, Монца, Сан-Паулу) квалификация будет проведена в пятницу вместо второй тренировки, а в субботу пройдут спринтерские гонки – длиной не более 100 км и продолжительностью не более одного часа. По их итогам будет определяться положение гонщиков на старте основной гонки в воскресенье.