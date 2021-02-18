Тост: Цунода может преподнести сюрпризы

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился ожиданиями от дебюта новобранца команды Юки Цуноды в Формуле-1. Функционер отметил, что японский гонщик может преподнести сюрпризы.
«Замечал хорошие выступления Цуноды ещё в Формуле-3. Нужно понимать, что он приехал в Европу из Японии и испытал культурный шок. Он не знал здесь ни одной трассы, всё было иначе. Но он сконцентрировался и показал хорошие результаты.
В минувшем году мы начали с ним тесты на «Имоле». Он быстро освоился в болиде, проехал без разворотов и аварий. В начале этого года он уже поработал в Мизано и снова на «Имоле». За его плечами уже тысяча километров.
Важно, что он быстро воплощает в жизнь всё то, что ему говорят. Он быстро понимает, что нужно делать. Он силён на торможениях, и он прекрасно всё чувствует, особенно это касается быстрых поворотов. Если у него будет конкурентоспособная машина, он сможет преподнести несколько хороших сюрпризов", — приводит слова Тоста Auto Motor und Sport.
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